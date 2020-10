Apice | il Comune offre un tirocinio retribuito a 4 disoccupati | i dettagli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Undi formazione per quattro cittadininon percettori di altre misure di sostegno al reddito. E’ l’iniziativa deldiche con una delibera di giunta ha approvato un progetto che si pone il fine di creare le condizioni per la permanenza dei soggetti aderenti nel mondo del lavoro. Tre tirocinanti verranno inseriti nel settore tecnico, manutenzione, lavori pubblici e vigilianza, mentre un tirocinante sarà inserito nel settore amministrativo. Il progetto ha una durata di sei mesi e vedrà impegnati i beneficiari per quattro ore al giorno per cinque giorni a settimana. L’indennità mensile riconosciuta è di cinquecento euro. Per fare domanda bisogna rispettare i seguenti ...