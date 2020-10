Andrea Dovizioso, un futuro da collaudatore (Di martedì 27 ottobre 2020) Andrea Dovizioso è destinato a rimanere in MotoGP, ma dovrà accontentarsi di fare il collaudatore. Chiuso ormai il rapporto con Ducati, con la quale deve solo finire questa stagione, il forlivese deve pensare al suo futuro prossimo. Con un titolo mondiale che sembra sfuggirgli di mano, almeno da quello che si evince dall’ultimo GP, la mente del “Dovi” sembra rivolta altrove, nel trovare una nuova sistemazione. Andiamo a vedere quali sono le ipotesi più suggestive per il futuro del talentuoso forlivese. Andrea Dovizioso, per chi farà il collaudatore? La risposta a questa domanda prova a darla il suo manager, Simone Battistella: “Abbiamo delle opportunità con Yamaha, Honda e KTM“, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020)è destinato a rimanere in MotoGP, ma dovrà accontentarsi di fare il. Chiuso ormai il rapporto con Ducati, con la quale deve solo finire questa stagione, il forlivese deve pensare al suoprossimo. Con un titolo mondiale che sembra sfuggirgli di mano, almeno da quello che si evince dall’ultimo GP, la mente del “Dovi” sembra rivolta altrove, nel trovare una nuova sistemazione. Andiamo a vedere quali sono le ipotesi più suggestive per ildel talentuoso forlivese., per chi farà il? La risposta a questa domanda prova a darla il suo manager, Simone Battistella: “Abbiamo delle opportunità con Yamaha, Honda e KTM“, ...

srose93 : Andrea Dovizioso 'completely finished' rear tyre in Teruel GP - fmimolise : MotoGP 2020. Andrea Dovizioso: “Zarco veloce qui? Conta la classifica finale”: Andrea dà l’addio al mondiale, anche… - infoitsport : Mercato piloti: da Honda ancora messaggi per Andrea Dovizioso - skyloforce : @lalistulip andrea dovizioso ?? - infoitsport : MotoGP, Andrea Dovizioso alza bandiera bianca: 'Non puoi combattere' -