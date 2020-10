Acea, Gola: "Target rivisti a rialzo nonostante situazione difficoltà Paese" (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Gli importanti risultati finora raggiunti ci permettono, nonostante la situazione di difficoltà in cui versa il Paese, di rivedere al rialzo i Target economici e di business, supportando il percorso di ripresa economica, con una crescita capace di coniugare sostenibilità e creazione di valore nel tempo per tutti i nostri stakeholders e per il sistema Italia". Lo dice Giuseppe Gola, amministratore delegato di Acea, nel commentare il piano industriale 2020/2024, che "conferma il percorso di crescita intrapreso e consolida il nostro posizionamento quale operatore a forte vocazione industriale". "Il Piano - continua l'ad di Acea - che presenta sostanziali aspetti di continuità rispetto a ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Gli importanti risultati finora raggiunti ci permettono,ladi; in cui versa il, di rivedere aleconomici e di business, supportando il percorso di ripresa economica, con una crescita capace di coniugare sostenibilità e creazione di valore nel tempo per tutti i nostri stakeholders e per il sistema Italia". Lo dice Giuseppe, amministratore delegato di, nel commentare il piano industriale 2020/2024, che "conferma il percorso di crescita intrapreso e consolida il nostro posizionamento quale operatore a forte vocazione industriale". "Il Piano - continua l'ad di- che presenta sostanziali aspetti di continuità rispetto a ...

