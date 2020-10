VIDEO F1, Sebastian Vettel: “Macchina complicata per me, ma non per Leclerc” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per la terza volta in questo Mondiale 2020 di F1, dopo Austria e GP della Toscana al Mugello, la Scuderia Ferrari ha piazzato entrambe le SF1000 in zona punti. Charles Leclerc ha infatti concluso il Gran Premio del Portogallo al quarto posto, esattamente la posizione dalla quale era scattato al via, mentre Sebastian Vettel è stato in grado di rimontare dal 15° posto in griglia al decimo sotto la bandiera a scacchi. Una prova convincente per il monegasco e solida del tedesco, ma soprattutto per quest’ultimo non c’è soddisfazione. La differenza con il team-mate è stata evidente anche in corsa e un po’ di frustrazione si è percepita nell’intervista ai microfoni di Sky Sport. Di seguito il VIDEO di Seb: VIDEO Sebastian Vettel: ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per la terza volta in questo Mondiale 2020 di F1, dopo Austria e GP della Toscana al Mugello, la Scuderia Ferrari ha piazzato entrambe le SF1000 in zona punti. Charles Leclerc ha infatti concluso il Gran Premio del Portogallo al quarto posto, esattamente la posizione dalla quale era scattato al via, mentreè stato in grado di rimontare dal 15° posto in griglia al decimo sotto la bandiera a scacchi. Una prova convincente per il monegasco e solida del tedesco, ma soprattutto per quest’ultimo non c’è soddisfazione. La differenza con il team-mate è stata evidente anche in corsa e un po’ di frustrazione si è percepita nell’intervista ai microfoni di Sky Sport. Di seguito ildi Seb:: ...

eternanostalgic : Non sto ascoltando il video di Sebastian che parla in rumeno da almeno cinque minuti, no no - MChillini : FANCAM DEL MIO SECONDO PILOTA PREFERITO Signore e signori let me introduce Sebastian Vettel #SV5 #SebastianStan… - cicciovettel95 : RT @ansiogenaaf: Può considerarsi una “Sebastian Vettel fancam”? Sinceramente non lo so, nel dubbio io ve la posto ? #F1 - regalami : RT @ansiogenaaf: Può considerarsi una “Sebastian Vettel fancam”? Sinceramente non lo so, nel dubbio io ve la posto ? #F1 - _funzioniamo : RT @ansiogenaaf: Può considerarsi una “Sebastian Vettel fancam”? Sinceramente non lo so, nel dubbio io ve la posto ? #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sebastian Formula 1, qualifiche Gp di Portogallo: pole a Hamilton, quarto Leclerc. VIDEO Sky Tg24 Buen pastor Cathedral. San Sebastian, Gipuzkoa, Basque Country, Spain. - Foto stock

Questo video fa parte del nostro Archivio Analogico, il che significa che non è conservato sul nostro sito web. Accedere al contenuto, pertanto, può richiedere alcuni minuti e comportare costi aggiunt ...

Vettel, dopo la gara in Portogallo: Giornata difficile, macchina complicata [ VIDEO ]

La domenica di Sebastian Vettel non è stata certo delle più positive, con il decimo posto ottenuto contro il quarto di Leclerc., apparso più performante.

Questo video fa parte del nostro Archivio Analogico, il che significa che non è conservato sul nostro sito web. Accedere al contenuto, pertanto, può richiedere alcuni minuti e comportare costi aggiunt ...La domenica di Sebastian Vettel non è stata certo delle più positive, con il decimo posto ottenuto contro il quarto di Leclerc., apparso più performante.