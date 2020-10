Viaggi all’estero, la Farnesina mette in guardia tutti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Covid-19 torna a far paura in Italia e nel Mondo. In piena seconda ondata, la Farnesina si è espressa sul tema dei Viaggi all’Estero. E’ chiara l’indicazione sul futuro… Questo articolo Viaggi all’estero, la Farnesina mette in guardia tutti è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Covid-19 torna a far paura in Italia e nel Mondo. In piena seconda ondata, lasi è espressa sul tema deiall’Estero. E’ chiara l’indicazione sul futuro… Questo articoloall’estero, lainè stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : La #Farnesina sconsiglia i viaggi all'estero. E non esclude ulteriori restrizioni sugli spostamenti @ItalyMFA… - TgLa7 : #Covid: la Farnesina sconsiglia i viaggi all'estero e non esclude ulteriori restrizioni sugli spostamenti - MediasetTgcom24 : Emergenza coronavirus, la Farnesina sconsiglia i viaggi all'estero #coronavirus - pimpiripette : Covid, Farnesina raccomanda di evitare i viaggi all'estero - Mondo - ANSA - Against_Caste : RT @LaNotiziaTweet: La #Farnesina sconsiglia i viaggi all’estero. Possibili criticità per i rimpatri da Paesi extra-Ue in caso di contagio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi all’estero Voli «Covid free» Roma-Milano, in un mese fermati 25 passeggeri positivi Corriere della Sera