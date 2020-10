Vergogna in Italia | auto di medici e infermieri distrutte | “Puniti per gli appelli sul Covid”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Un gesto assurdo e sconsiderato. Hanno preso di mira ledie paraposteggiate nel parcheggio dell’ospedale. Vetri infranti, tergicristalli spacchetti, specchietti sfondati. In tutto 70 ledanneggiate, nessuno oggetto è stato trafugato: sintomo di qualcosa di più dietro alla follia dei vandali. Hanno voluto colpire quasi per dare un avvertimento. Andrea Boccanera, responsabile della sicurezza dei lavoratori dell’Ausl, commenta: “Non è certo il lavoro di un ubriaco o di qualche teppistello, quello di questa notte è un attacco mirato contro i sanitari. Accanto alledei dipendenti dell’Ausl, a pochissimi metri, ce ne erano altre e non sono state toccate. Chi ha colpito, lo ha fatto scientificamente e mirava solo a danneggiare le ...

