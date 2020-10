Una scrivania per quattro (generazioni) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Più diversi di come sono non si potrebbe, arrivando come arrivano dai più lontani estremi delle generazioni. Gli uni – ultrasessantenni in odore di una pensione che è spostata sempre più in là – hanno sfrecciato sulle autostrade del boom economico e quando, poco più che ventenni, hanno infilato la corsia del posto fisso, se lo sono tenuti per la vita, ovvero fino a oggi; gli altri, venuti al mondo già dentro una crisi e cresciuti in un’altra e oggi poco più che ventenni, saltellano da un’azienda all’altra, fedeli solo a se stessi e al sogno di approdare a un lavoro che gli somigli, ma per davvero. Questi ultimi smanettano senza tregua sui loro smartphone e lavorano con Spotify in sottofondo, surfando tra mondo reale e mondo virtuale, mentre i primi prendono ancora appunti ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 ottobre 2020) Più diversi di come sono non si potrebbe, arrivando come arrivano dai più lontani estremi delle. Gli uni – ultrasessantenni in odore di una pensione che è spostata sempre più in là – hanno sfrecciato sulle autostrade del boom economico e quando, poco più che ventenni, hanno infilato la corsia del posto fisso, se lo sono tenuti per la vita, ovvero fino a oggi; gli altri, venuti al mondo già dentro una crisi e cresciuti in un’altra e oggi poco più che ventenni, saltellano da un’azienda all’altra, fedeli solo a se stessi e al sogno di approdare a un lavoro che gli somigli, ma per davvero. Questi ultimi smanettano senza tregua sui loro smartphone e lavorano con Spotify in sottofondo, surfando tra mondo reale e mondo virtuale, mentre i primi prendono ancora appunti ...

Come arredare l’ufficio o lo studio professionale in stile classico senza rinunciare alla funzionalità e al comfort: idee e proposte.

Daniele De Rossi sulle orme del padre. L'ex capitano giallorosso vorrebbe allenare un club. La pista che porta in Serie B.

