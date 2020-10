Trump si è inventato di aver vinto due Nobel per la pace durante un comizio (poi si è corretto) – Il video (Di lunedì 26 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaNon uno, ma ben due premi Nobel per la pace. Forse addirittura tre. Donald Trump ha detto di averli vinti durante un comizio a Londonderry, nel New Hampshire, per poi correggersi derubricando il tutto a semplici nomination. Il presidente degli Stati Uniti, in corsa per un nuovo mandato, si è vantato delle proprie (presunte) capacità diplomatiche sostenendo di aver ricevuto uno dei prestigiosi premi per il suo lavoro nel negoziare la pace tra Serbia e Kosovo. Il secondo premio Nobel gli sarebbe stato dato – testualmente – «per qualcos’altro»: una motivazione piuttosto vaga. Mentre il terzo, sempre a insindacabile giudizio ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaNon uno, ma ben due premiper la. Forse addirittura tre. Donaldha detto dili vintiuna Londonderry, nel New Hampshire, per poi correggersi derubricando il tutto a semplici nomination. Il presidente degli Stati Uniti, in corsa per un nuovo mandato, si è vantato delle proprie (presunte) capacità diplomatiche sostenendo diricevuto uno dei prestigiosi premi per il suo lavoro nel negoziare latra Serbia e Kosovo. Il secondo premiogli sarebbe stato dato – testualmente – «per qualcos’altro»: una motivazione piuttosto vaga. Mentre il terzo, sempre a insindacabile giudizio ...

