‘Suburra 3’ tra crimine e fratellanza: l’epilogo è sorprendente (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Sei episodi conclusivi in cui donne indipendenti al potere, in questa ultima stagione piu’ che mai, nuove e inaspettate alleanze, morti sconvolgenti, famiglie spezzate e un Giubileo da cui ricavare denaro. E ancora, Aureliano e Spadino alla conquista di Roma, legami che vanno oltre quelli di sangue, rivelazioni intime, il ‘lato oscuro’ del sindaco Amedeo Cinaglia e la ricerca di un re che possa occupare il trono della Capitale. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Sei episodi conclusivi in cui donne indipendenti al potere, in questa ultima stagione piu’ che mai, nuove e inaspettate alleanze, morti sconvolgenti, famiglie spezzate e un Giubileo da cui ricavare denaro. E ancora, Aureliano e Spadino alla conquista di Roma, legami che vanno oltre quelli di sangue, rivelazioni intime, il ‘lato oscuro’ del sindaco Amedeo Cinaglia e la ricerca di un re che possa occupare il trono della Capitale.

iFrancisPin : la serie si distanzierà dal film, insomma non ci saranno morti eccellenti tra i personaggi amati dal pubblico. Soli… - luxariadne : Ripensare all'improvviso che tra 4 giorni esce la terza stagione di Suburra mi fa un po' malino al cuore - luxariadne : RT @inWinterfell__: TRA QUATTRO GIORNI ESCE #SUBURRA, NON MI RESTA CHE DIRE UNA COSA: - hugmeben93 : RT @inWinterfell__: TRA QUATTRO GIORNI ESCE #SUBURRA, NON MI RESTA CHE DIRE UNA COSA: - CrazyFa__N : Suburra 3 – Alessandro Borghi: “La terza stagione è una storia d’amore tra Aureliano e Spadino” Io adesso come la… -

