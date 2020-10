Risentimento muscolare per Sensi. Contro lo Shakhtar non ci sarà (Di lunedì 26 ottobre 2020) Stefano Sensi non sarà a disposizione di Antonio Conte nell’impegno di domani sera Contro lo Shakhtar. L’Inter ha comunicato sul sito ufficiale le condizioni del centrocampista: “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un Risentimento muscolare alla coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Foto: Twitter Inter L'articolo Risentimento muscolare per Sensi. Contro lo Shakhtar non ci sarà proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Stefanonon sarà a disposizione di Antonio Conte nell’impegno di domani seralo. L’Inter ha comunicato sul sito ufficiale le condizioni del centrocampista: “Stefanosi è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato unalla coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Foto: Twitter Inter L'articoloperlonon ci sarà proviene da Alfredo Pedullà.

