Ranking Atp: Sinner sale al 43simo posto, avanza Humbert (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sinner – Getty ImagesLa top ten del Ranking Atp rimane così com'era sette giorni fa, in una settimana che ha visto disputarsi due tornei ATP 250, a Colonia e ad Anversa, e un WTA ad Ostrava (molto probabilmente l'ultimo torneo femminile della stagione dopo l'annullamento di quelli in Cina e Russia a causa del Covid). Djokovic rimane in vetta alla classifica portando a 292 le settimane complessive da numero 1. Il record è quello di Roger Federer che ne vanta invece 310. Al secondo posto, con 9850 c'è Rafa Nadal e subito dopo, a chiudere il podio, l'austriaco Dominic Thiem. Il terzetto di testa stacca di diversi punti tutti gli altri e bisogno scendere di 2500 punti per arrivare alla quarta posizione, occupata proprio da Federer. Lo svizzero ...

