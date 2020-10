Proteste in tutta Italia contro le norme anti-Covid. A Napoli in migliaia davanti alla Regione. Lanci di fumogeni da Torino a Lecce (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giornata di Proteste e tensioni in tutta Italia contro l’ultimo dpcm approvato dal governo che impone la chiusura di bar e ristoranti alle 18, oltre allo stop di cinema, teatri e palestre. I tassisti a Torino hanno occupato piazza Castello, a Cremona i ristoratori hanno battuto le pentole davanti alla prefettura e poi le hanno lasciate a terra come in un cimitero di stoviglie, a Catania hanno tirato bombe carta davanti alla prefettura, a Treviso in mille hanno sfilato in corteo, a Viareggio giovani hanno bloccato il traffico e Lanciato fumogeni e petardi. E poi c’è Napoli, dove dopo i disordini avvenuti sabato e domenica, in migliaia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Giornata die tensioni inl’ultimo dpcm approvato dal governo che impone la chiusura di bar e ristoralle 18, oltre allo stop di cinema, teatri e palestre. I tassisti ahanno occupato piazza Castello, a Cremona i ristoratori hanno battuto le pentole davprefettura e poi le hanno lasciate a terra come in un cimitero di stoviglie, a Catania hanno tirato bombe carta davprefettura, a Treviso in mille hanno sfilato in corteo, a Viareggio giovani hanno bloccato il traffico eatoe petardi. E poi c’è, dove dopo i disordini avvenuti sabato e domenica, in...

HuffPostItalia : Proteste in tutta Italia contro il nuovo Dpcm - ele9061 : RT @giuliogiorgetti: Tutta Italia sta urlando 'Dimissioni Conte' #dimissioniconte #conte #italia #napoli #milano #roma #tamponi #covid #co… - clikservernet : Proteste in tutta Italia contro le norme anti-Covid. A Napoli in migliaia davanti alla Regione. Lanci di fumogeni d… - Noovyis : (Proteste in tutta Italia contro le norme anti-Covid. A Napoli in migliaia davanti alla Regione. Lanci di fumogeni… - PICKANDROLL10 : @MaxNerozzi @doluccia16 @CorriereTorino Dai, cazzo, bravi... Così in tutta Italia... Naturalmente le immagini delle… -