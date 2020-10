“Non ci sarà una seconda ondata di coronavirus”: da Salvini a Bassetti, le profezie estive dei “minimalisti” del Covid (Di lunedì 26 ottobre 2020) La domanda era semplice: l’Italia sarà pronta per una seconda ondata di coronavirus? Come tutti gli scienziati Matteo Salvini aveva risposto con un altro interrogativo: “Ma perché dovrebbe esserci una seconda ondata? Già perché? “In Italia ormai tre quarti del Paese sono esenti da contagi e da ricoveri“, era stata la risposta del segretario della Lega, intervistato da 7Gold il 25 giugno scorso. L’estate era appena iniziata e Salvini, il più estivo tra i leader, era già diventato il frontman ufficiale dei “minimalisti“del Covid. Un movimento variopinto ed eterogeneo che ingloba politici, personaggi dello spettacolo, persino virologi, ma che è molto diverso dai negazionisti e dai No ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) La domanda era semplice: l’Italia sarà pronta per unadi coronavirus? Come tutti gli scienziati Matteoaveva risposto con un altro interrogativo: “Ma perché dovrebbe esserci una? Già perché? “In Italia ormai tre quarti del Paese sono esenti da contagi e da ricoveri“, era stata la risposta del segretario della Lega, intervistato da 7Gold il 25 giugno scorso. L’estate era appena iniziata e, il più estivo tra i leader, era già diventato il frontman ufficiale dei “minimalisti“del. Un movimento variopinto ed eterogeneo che ingloba politici, personaggi dello spettacolo, persino virologi, ma che è molto diverso dai negazionisti e dai No ...

