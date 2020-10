Macron vs Erdogan, l’Islam non c’entra. Parla Roy (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nello scontro fra il presidente francese Emmanuel Macron e quello turco Recep Tayyip Erdogan il confine fra nazionalismo e religione si fa molto labile. Parola di Olivier Roy, sociologo francese, tra i massimi esperti di terrorismo islamista al mondo, che crede poco allo “scontro di civiltà” nato dall’omicidio del professore di liceo Samuel Paty per mano di un jihadista ceceno. L’escalation di insulti di Erdogan a Macron (difeso via Twitter anche da Giuseppe Conte) nasconde in verità un desiderio mai sopito del Sultano. Diventare alfiere mondiale dell’Islam sunnita scalzando una volta per tutte l’Arabia Saudita. Ma la strada è ancora in salita. Roy, dove vuole arrivare Erdogan? Vuole riempire un vuoto della leadership araba. L’Arabia Saudita ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nello scontro fra il presidente francese Emmanuele quello turco Recep Tayyipil confine fra nazionalismo e religione si fa molto labile. Parola di Olivier Roy, sociologo francese, tra i massimi esperti di terrorismo islamista al mondo, che crede poco allo “scontro di civiltà” nato dall’omicidio del professore di liceo Samuel Paty per mano di un jihadista ceceno. L’escalation di insulti di(difeso via Twitter anche da Giuseppe Conte) nasconde in verità un desiderio mai sopito del Sultano. Diventare alfiere mondiale dell’Islam sunnita scalzando una volta per tutte l’Arabia Saudita. Ma la strada è ancora in salita. Roy, dove vuole arrivare? Vuole riempire un vuoto della leadership araba. L’Arabia Saudita ...

