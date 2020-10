Jannik Sinner, la semifinale a Colonia II è un altro passo avanti. Gli altri arriveranno in breve (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ATP 250 di Colonia ha segnato un nuovo passo avanti nella crescita di Jannik Sinner verso i piani alti del tennis mondiale. Il tennista nativo di San Candido è arrivato per la seconda volta a disputare le semifinali di un torneo del circuito maggiore, arrendendosi ad Alexander Zverev in due set. Con il tennista tedesco che, a fine match, non ha lesinato lodi per Jannik, definendolo come un possibile top 10 mondiale per il prossimo futuro. L’ennesima investitura arrivata da qualcuno facente parte del gotha tennistico, tra giocatori e addetti ai lavori, che sicuramente non arriva per caso. Il gioco dell’altoatesino sta limando i propri difetti giorno dopo giorno, ma i suoi punti forti ad oggi già bastano per vincere le partite in cui ad oggi è ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ATP 250 diha segnato un nuovonella crescita diverso i piani alti del tennis mondiale. Il tennista nativo di San Candido è arrivato per la seconda volta a disputare le semifinali di un torneo del circuito maggiore, arrendendosi ad Alexander Zverev in due set. Con il tennista tedesco che, a fine match, non ha lesinato lodi per, definendolo come un possibile top 10 mondiale per il prossimo futuro. L’ennesima investitura arrivata da qualcuno facente parte del gotha tennistico, tra giocatori e addetti ai lavori, che sicuramente non arriva per caso. Il gioco dell’altoatesino sta limando i propri difetti giorno dopo giorno, ma i suoi punti forti ad oggi già bastano per vincere le partite in cui ad oggi è ...

Tyrian3 : RT @WeAreTennisITA: Jannik Sinner sconfitto da Sasha Zverev in semifinale a Colonia riesce comunque a migliorare il suo best ranking. Da og… - WeAreTennisITA : Jannik Sinner sconfitto da Sasha Zverev in semifinale a Colonia riesce comunque a migliorare il suo best ranking. D… - TennisWebMag : Per Jannik Sinner oggi nuovo best ranking ATP. Il 19enne azzurro è salito al numero 43 del mondo, ad una sola dista… - Pescefreddo : Senza voler passare per lo psicologo della rubrica di Cioè..le parole di Jannik verso quel lagnoso di Zverev mi son… - infoitsport : Alexander Zverev su Jannik Sinner: ” Sinner ha un talento incredibile e penso che presto sarà tra i primi dieci del… -