Infortunio Bonucci | il comunicato della Juventus e i possibili tempi di recupero

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Pirlo fa la conta e spera, perché col Barcellona rischia di giocare quasi senza difensori. L’ultimolista ad alzare bandiera bianca è stato Leonardo. Il veterano bianconero è uscito ieri anzitempo nella partita pareggiata col Verona, ha messo in apprensione tutto l’ambiente bianconero. Ladeve infatti fare già a meno di De Ligt e Chiellini. Entrambi lavorano per il, ma il rientro non è così vicino. Per questo il forfait dirappresenterebbe quasi una catastrofe per Pirlo, che già studia la formazione da schierare martedì contro il Barcellona. Ilsull’diha ...