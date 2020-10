Il Collegio torna su Rai2 | la prof Petolicchio a FqMagazine | “Nessun copione | tutto avviene con la massima spontaneità Io severa? Sì | anche tanto”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Una nuova edizione de “Il” è alle porte. Il programma più visto dal giovani, con il 60% di share tra i ragazzi dagli 11 ai 14 anni,martedì 27 ottobre su. Non mancano le novità. Cambia la location (da Bergamo ad Anagni), l’anno (siamo nel 1992) e alcuni volti nel corpo docenti, compreso l’ingresso della figura del bidello. Con la narrazione affidata a Giancarlo Magalli, ventuno adolescenti verranno catapultati nell’anno di Mani Pulite, dell’attentato a Giovanni Falcone e della nascita del Tg5. Le riprese sono state effettuate durante l’estate e, causa Covid, tutti gli addetti ai lavori – daiessori agli alunni – sono stati sottoposti a continui tamponi.ne ha parlato con uno dei ...

Ok non ci saranno stati Instagram e TikTok, ma vuoi mettere Beverly Hills 90210, Non è La Rai e il Karaoke di FIorello?Da domani su Raidue la quinta edizione del docu-reality ambientata nel ’92. Il ritorno di Magalli Doveva essere l’anno della nascita dell’Unione Europea, delle Olimpiadi di Barcellona, della riabilita ...