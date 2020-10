Gigi Proietti | una “vita” parallela | pochi lo sapevano

simonebaldelli : 'ChiudONO #ristoranti, #gelaterie, ...' 'IncentiviAMO ...' La brutta copia di un noto sketch di Gigi Proietti.… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: “Spesso una cosa stupida si regge perché viene approvata dalla Legge.” Oggi #26Ottobre ricorre l’anniversario della nasc… - costantinosuri1 : Gigi Proietti 3 barzellette micidiali - antonioachille1 : RT @Poesiaitalia: “Spesso una cosa stupida si regge perché viene approvata dalla Legge.” Oggi #26Ottobre ricorre l’anniversario della nasc… - ludovicacastal1 : RT @Poesiaitalia: “Spesso una cosa stupida si regge perché viene approvata dalla Legge.” Oggi #26Ottobre ricorre l’anniversario della nasc… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Proietti

TvZoom

Fino al 6 gennaio 2021 un ricco percorso per immagini racconta come la Rai ha trasformato il genere del giallo e quello investigativo in oltre 60 anni. L’esposizione è ospitata negli spazi del Museo d ...Torna l'appuntamento con L'Allieva , la fiction di Rai1 in onda ogni domenica. E così sarà pure domenica 25 ottobre, con ...