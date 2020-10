Gasp, dare alla squadra maggior equilibrio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si era capito e si era detto che avremmo assistito a una stagione anomala. E così sta succedendo. Il virus fa la sua parte lasciando ai box per quarantena giocatori spesso fondamentali e incidendo sul rendimento delle squadre. Intanto le difese si stanno sciogliendo come il burro e in Serie A si segnano caterve di gol. Sotto questo aspetto è cambiato il mondo nel calcio italiano ed è un processo in atto da qualche anno. Si dice che ne guadagni lo spettacolo. Se ami il pallottoliere non c’è dubbio, ma si potrebbe a ragione considerare uno spettacolo la forza globale di una squadra, compresa la solidità della sua retroguardia: fino a prova contraria di solito il campionato lo vince chi subisce meno reti. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si era capito e si era detto che avremmo assistito a una stagione anomala. E così sta succedendo. Il virus fa la sua parte lasciando ai box per quarantena giocatori spesso fondamentali e incidendo sul rendimento delle squadre. Intanto le difese si stanno sciogliendo come il burro e in Serie A si segnano caterve di gol. Sotto questo aspetto è cambiato il mondo nel calcio italiano ed è un processo in atto da qualche anno. Si dice che ne guadagni lo spettacolo. Se ami il pallottoliere non c’è dubbio, ma si potrebbe a ragione considerare uno spettacolo la forza globale di una, compresa la solidità della sua retroguardia: fino a prova contraria di solito il campionato lo vince chi subisce meno reti.

diprisco95 : RT @MAPOFJUNGHOSEOK: costantino ha detto di aver scelto una canzone kpop per dare una svegliata alla giuria attaccata al vecchio e classico… - AurWithLuv : RT @MAPOFJUNGHOSEOK: costantino ha detto di aver scelto una canzone kpop per dare una svegliata alla giuria attaccata al vecchio e classico… - Taegi_sHands : RT @MAPOFJUNGHOSEOK: costantino ha detto di aver scelto una canzone kpop per dare una svegliata alla giuria attaccata al vecchio e classico… - wesofjne : RT @MAPOFJUNGHOSEOK: costantino ha detto di aver scelto una canzone kpop per dare una svegliata alla giuria attaccata al vecchio e classico… - hoseokjin___ : RT @MAPOFJUNGHOSEOK: costantino ha detto di aver scelto una canzone kpop per dare una svegliata alla giuria attaccata al vecchio e classico… -