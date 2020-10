Electronic Arts e il problema delle microtransazioni: la società ora ha inserito nuove regole per la tutela dei minori (Di lunedì 26 ottobre 2020) Torniamo a parlare di microtransazioni: ci sono diverse aziende che nei loro giochi si avvalgono di loot box che vengono acquistate dai giocatori attraverso il pagamento in denaro reale. Tra queste c'è Electronic Arts che con le microtransazioni presenti in FIFA 21, NHL e molti altri suoi giochi è stata molto spesso criticata e accusata di avvicinarsi ad una vera forma di gioco d'azzardo.Ebbene, ora l'Antitrust ha dato ragione ad una serie di consumatori i quali avevano fatto una class-action contro EA che deve vedersela con tre punti fondamentali: evidenziare in maniera chiara e comprensibile che all'interno del gioco ci sono prodotti a pagamento, inserire il diritto di recesso che per legge deve essere presente ed in ultima analisi, tutelare gli adolescenti ed i minori ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Torniamo a parlare di: ci sono diverse aziende che nei loro giochi si avvalgono di loot box che vengono acquistate dai giocatori attraverso il pagamento in denaro reale. Tra queste c'èche con lepresenti in FIFA 21, NHL e molti altri suoi giochi è stata molto spesso criticata e accusata di avvicinarsi ad una vera forma di gioco d'azzardo.Ebbene, ora l'Antitrust ha dato ragione ad una serie di consumatori i quali avevano fatto una class-action contro EA che deve vedersela con tre punti fondamentali: evidenziare in maniera chiara e comprensibile che all'interno del gioco ci sono prodotti a pagamento, inserire il diritto di recesso che per legge deve essere presente ed in ultima analisi,re gli adolescenti ed i...

Eurogamer_it : #ElectronicArts e le nuove regole per tutelare i minori dalle #microtransazioni. - CODICIassconsum : #Antitrust ha accolto la segnalazione presentata da #Codici in merito ai prodotti della Electronic Arts Inc, nello… - IGNitalia : Electronic Arts ha svelato il primo team di #FUT21 relativo all'evento stagionale Rulebreakers. - CybeOut : Il lancio di Apex Legends su Steam è previsto per il 4 novembre, no per la versione Switch - Electronic Arts e Res… - repubblica : Gioco virtuale, acquisti con soldi veri: da Electronic Arts più tutele per i minorenni -