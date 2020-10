Dormire separati fa bene alla coppia e la scienza lo dimostra (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dormire separati potrebbe essere più benefico per la coppia che dividere il letto, è la scienza a rivelarlo, vi spieghiamo il motivo. Una coppia dovrebbe fare tutto ciò che le permette di stare bene. Non esistono stereotipi, non esistono regole ognuno di noi ha le proprie necessità, l’importante è che siano entrambi felici e soddisfatti. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 ottobre 2020)potrebbe essere piùfico per lache dividere il letto, è laa rivelarlo, vi spieghiamo il motivo. Unadovrebbe fare tutto ciò che le permette di stare. Non esistono stereotipi, non esistono regole ognuno di noi ha le proprie necessità, l’importante è che siano entrambi felici e soddisfatti. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Dormire separati Dormire separati fa bene alla coppia e la scienza lo dimostra CheDonna.it "Via la siepe per questioni di sicurezza"

Sarà estirpata la siepe che separa la pista d'atletica dalla ciclabile. Tra l'altro, la pedana del salto in alto e il materasso sono stati più volte danneggiati da vandali che andavano lì di sera a ...

Matrimo a prima vista Italia 2020 terza puntata: Sitara e Gianluca si separano

Ecco cosa succederà nella terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 in onda su Real Time mercoledì sera: le anticipazioni su Sitara e Gianluca ...

