Dieselgate - Sospese le indagini su Winterkorn per manipolazione di mercato

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La procura di Stoccarda ha sospeso lesu Martinperdinellambito del, rinviando a un altro procedimento in corso nel tribunale di Braunschweig: è qui che lex presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Volkswagen dovrà affrontare vari capi dimputazione, tra cui quello di frode commerciale organizzata.Riapertura possibile. I pubblici ministeri avevano accusato lex capo della Volkswagen di aver svelato tardivamente lo scandalo sulle emissioni del 2015 al fine di manipolare il. Una portavoce della procura, però, ha fatto sapere che lindagine è stata sospesa dal momento che qualsiasi sanzione inflitta dal tribunale di Stoccarda sarebbe poco rilevante in rapporto alle sentenze che potrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Dieselgate Sospese

Quattroruote

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...I pm di Stoccarda attenderanno l'esito del procedimento del tribunale del Braunschweig, dove l'ex ad fronteggerà altri e numerosi capi d'accusa ...