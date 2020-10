Delphine Boël | figlia segreta di Alberto II | diventa principessa e incontra il re del Belgio

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L'ex reBoel sfoglia la galleryBoël ha avuto la sua rivincita, un po’ come la storia di Cenerentola: è (finalmente)ta. Lo ha sancito il tribunale nelle scorse settimane, dopo una lunga battaglia in tribunale durata sette anni. Lo scorso 9 ottobre hato per la prima volta ufficialmente nel castello di Laeken Filippo del, attuale re e di fatto “fratellastro”. La Boel è stata riconosciuta come la quarta ...