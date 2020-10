Crisi di nervi da minilockdown. Il Colle: non è tempo di egoismi (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre la maggioranza si lacera, con Renzi e i ministri di Italia viva che mitragliano il Dpcm usando toni e argomenti non diversi da quelli dell’opposizione e con Zingaretti che replica furioso definendo «eticamente intollerabile tenere il piede in due staffe», il capo dello Stato tenta un sonoro richiamo all’ordine. Il presidente non è tipo da alzare la voce. La pacatezza della forma rischia però di nascondere la durezza dei contenuti, che ieri era estrema, tanto da rivelare quanto sia … Continua L'articolo Crisi di nervi da minilockdown. Il Colle: non è tempo di egoismi proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre la maggioranza si lacera, con Renzi e i ministri di Italia viva che mitragliano il Dpcm usando toni e argomenti non diversi da quelli dell’opposizione e con Zingaretti che replica furioso definendo «eticamente intollerabile tenere il piede in due staffe», il capo dello Stato tenta un sonoro richiamo all’ordine. Il presidente non è tipo da alzare la voce. La pacatezza della forma rischia però di nascondere la durezza dei contenuti, che ieri era estrema, tanto da rivelare quanto sia … Continua L'articolodida. Il: non èdiproviene da il manifesto.

larsevian : domani sono a casa da sola fino alle 6 e le cose sono due o inizio a ferirmi durante una crisi di nervi e dopo aver… - iammeliss4444 : mi viene male a pensare ai prossimi mesi e non penso di farcela, ne sono anzi sicura sta già iniziando la mia crisi… - nicolo_frate : @PonzPilato Molto, avesse segnato Gnoli mi veniva una crisi di nervi - Chiara_Bonati : #Enock che passa dall’espressione catatonica di uno che manco capisce ciò che gli accade intorno alle crisi di nerv… - laitkth : mi sta per venire una crisi di nervi ora vado davvero su una montagna in ritiro spirituale -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi nervi Ristorazione sull'orlo di una crisi di nervi. Il provvedimento governativo della Il Gazzettino Frosinone, intervento chirurgico va male e perde voce e lavoro: risarcita con un milione

FROSINONE Non era una operazione semplice, ma tra i possibili rischi non c’era certamente quello di perdere la voce e tutte le altre conseguenze, dalla depressione al licenziamento, che ...

Anna Parziale ex Roberto Zappulla/ “Mi tradì per Maria Teresa Ruta dopo 10 anni!”

Dopo una serie di telefonate e malesseri a causa di una crisi di nervi della donna, arrivò la conferma che quella voce femminile apparteneva proprio a Maria Teresa Ruta. “Dopo una ventina di giorni ...

FROSINONE Non era una operazione semplice, ma tra i possibili rischi non c’era certamente quello di perdere la voce e tutte le altre conseguenze, dalla depressione al licenziamento, che ...Dopo una serie di telefonate e malesseri a causa di una crisi di nervi della donna, arrivò la conferma che quella voce femminile apparteneva proprio a Maria Teresa Ruta. “Dopo una ventina di giorni ...