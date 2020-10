Cresce la protesta contro la stretta anti-covid | da Nord a Sud | scontri in piazza

Leggi su agi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) AGI - Non risparmia nessuna regione italiana il clima discattato dopo il nuovo Dpcm, in vigore da oggi, per cercare di contenere l'aumento dei casi di19. Manifestazioni e cortei, per contestare i decreti del Governo, ma anche quelli delle Regioni e dei sindaci, si registrano ovunque, e in alcune città non sono mancati momenti di tensione e anchetra manifeste forze dell'ordine, come successo a Napoli. La tensione sociale dopo l'ultimo Dpcm, lainfiamma le piazze di tutta Italia e l'allerta del Viminale è altissima. A Torino la polizia ha caricato un gruppo di persone che ha lanciato bottiglie e bombe cartala polizia inCastello, sotto la sede della Regione ...