Covid, Ficarra senza Picone a 'Striscia la Notizia': 'È risultato positivo al test sierologico' (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'ondata di contagi da coronavirus non si ferma e ha colpito anche il bancone di 'Striscia la Notizia' . La puntata in onda lunedì 26 ottobre si È aperta con l'annuncio di Ficarra , che ha spiegato l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'ondata di contagi da coronavirus non si ferma e ha colpito anche il bancone di 'la' . La puntata in onda lunedì 26 ottobre si; aperta con l'annuncio di, che ha spiegato l'...

infoitcultura : 'Striscia la Notizia', Picone positivo al covid: per Ficarra un nuovo compagno - AndreaVarosi : Ficarra stasera condurrà con Cristiano Militello perchè Picone positivo al covid. #striscialanotizia #ficarra #picone #COVID__19 #covid19 - FICePIC_FanPage : Carissimi, forse saprete che il nostro Valentino è risultato essere positivo al Covid-19. Per precauzione,… - onlyrreputation : Gerry scotti positivo al virus. Picone del duo ficarra e Picone è positivo. Il covid ha detto 'fanculo la merda ch… - UNDMofficial : New post: Picone positivo, salta la puntata di Striscia la Notizia con Ficarra -