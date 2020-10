Coronavirus: Mattarella, 'si sconfigge con prevenzione, precauzione, responsabilità' (2) (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Adnkronos) - "La ricerca vincerà sulla pandemia da Covid -ha sottolineato ancora Mattarella- E' uno snodo decisivo, è un bene comune che sollecita responsabilità comuni. Le donazioni, l'attività di raccolta ad opera di associazioni di volontariato hanno grande significato, sono una testimonianza etica e civile in un tempo in cui le reti di connessione tra le persone rischiano di allentarsi a causa del necessario distanziamento". "La ricerca è anche un metodo, un modello di corresponsabilità, ha come beneficiaria la comunità nel suo insieme e tutti i cittadini senza eccezioni. La solidarietà -ha concluso il Capo dello Stato- è punto di partenza e punto di arrivo". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Adnkronos) - "La ricerca vincerà sulla pandemia da Covid -ha sottolineato ancora- E' uno snodo decisivo, è un bene comune che sollecita; comuni. Le donazioni, l'attività di raccolta ad opera di associazioni di volontariato hanno grande significato, sono una testimonianza etica e civile in un tempo in cui le reti di connessione tra le persone rischiano di allentarsi a causa del necessario distanziamento". "La ricerca è anche un metodo, un modello di cor;, ha come beneficiaria la comunità nel suo insieme e tutti i cittadini senza eccezioni. La solidarietà -ha concluso il Capo dello Stato- è punto di partenza e punto di arrivo".

