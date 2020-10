Coronavirus, calano i contagi: oggi sono 17.012. Scendono anche i tamponi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Francesca Galici Dal bollettino di oggi risulta un incremento di 17.012 nuovi positivi; crescono ricoveri, terapie intensive e decessi. calano i tamponi sono 17.012 i contagi di oggi, rilevati su 124.686 tampini. Numeri al ribasso che, come accade da sempre, risentono del weekend. Crescono i morti rispetto a ieri: oggi i decessi hanno toccato quota 141 unità. In costante aumento anche i posti letto nei reparti Covid, che oggi hanno superato i 1000 nuovi ingressi. In tutta Italia sono, complessivamente, 14.281 i ricoverati, con un incremento di 991. Crescono anche le terapie intensive, che sono aumentate di 76 unità in 24 ore, raggiungendo complesivamente i 1.284 ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Francesca Galici Dal bollettino dirisulta un incremento di 17.012 nuovi positivi; crescono ricoveri, terapie intensive e decessi.17.012 idi, rilevati su 124.686 tampini. Numeri al ribasso che, come accade da sempre, risentono del weekend. Crescono i morti rispetto a ieri:i decessi hanno toccato quota 141 unità. In costante aumentoi posti letto nei reparti Covid, chehanno superato i 1000 nuovi ingressi. In tutta Italia, complessivamente, 14.281 i ricoverati, con un incremento di 991. Cresconole terapie intensive, cheaumentate di 76 unità in 24 ore, raggiungendo complesivamente i 1.284 ...

