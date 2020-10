Cassani: “Se lo stop dovesse prolungarsi, rischiamo di perdere una generazione di sportivi” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Giro d’Italia è finito e il ct della Nazionale, Davide Cassani, ha commentato la chiusura con un post su Facebook in cui si sofferma, naturalmente, anche sul Covid e sul suo impatto sullo sport. “Il Giro è stato per molti, e anche per me qualcosa di bello, quasi un dolcificante, qualcosa che calma i sentimenti e tiene lontano le paure. Siamo tornati a casa e tutti ci sentiamo più soli, forse anche i corridori, sicuramente gli spettatori sulle strade. Torniamo a fare i conti con la realtà e direi le paure. È tornato il virus, più forte e più maligno che mai. Ed è arrivato in un momento in cui pensavamo che il cielo potesse definitivamente rasserenarsi, invece, questo maledetto Covid, si è rivelato vivo e vegeto e quasi più forte e violento rispetto alla primavera scorsa. Possiamo dire di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Giro d’Italia è finito e il ct della Nazionale, Davide, ha commentato la chiusura con un post su Facebook in cui si sofferma, naturalmente, anche sul Covid e sul suo impatto sullo sport. “Il Giro è stato per molti, e anche per me qualcosa di bello, quasi un dolcificante, qualcosa che calma i sentimenti e tiene lontano le paure. Siamo tornati a casa e tutti ci sentiamo più soli, forse anche i corridori, sicuramente gli spettatori sulle strade. Torniamo a fare i conti con la realtà e direi le paure. È tornato il virus, più forte e più maligno che mai. Ed è arrivato in un momento in cui pensavamo che il cielo potesse definitivamente rasserenarsi, invece, questo maledetto Covid, si è rivelato vivo e vegeto e quasi più forte e violento rispetto alla primavera scorsa. Possiamo dire di ...

