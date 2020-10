Ap… punti per crescere | dopo le big bisogna andare oltre i complimenti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ce le siamo godute. Inutile girarci intorno. Ha ragione Inzaghi quando dice che sfidare squadre del calibro di Inter, Roma e Napoli ha un fascino particolare. Ce le siamo anche giocate, uscendo a testa alta soprattutto dall’Olimpico e dal derby con gli azzurri. Probabilmente avremmo meritato di ottenere qualchecino, perché alla fine quelli contano davvero e la classifica racconta di un Benevento fermo a quota sei. Ecco, proprio perché isono tutto nel calcio, ad assumere un peso specifico rilevante saranno i prossimi due confronti contro Verona, in trasferta, e Spezia, al Vigorito. Due scontri diretti per la Strega, chiamata a tramutare in soldoni, per l’appunto, ie le belle prestazioni. Gli elogi fanno piacere ma le sconfitte pesano e spesso ...