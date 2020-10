Antiche monete straniere | se hai queste sei ricco!

Leggi su android-news.eu

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Sai che esistono delleche potrebbero farti diventare ricco in un attimo? Forse ne hai qualcuna nel portafogli e non te ne sei mai accorto. Se le possiedi però potresti cambiare il tuo status in pochi istanti: ecco perchè è importante sapere di quali si tratta. In generale si tratta dirare realizzate in occasioni speciali e con tiratura limitata. Con il trascorrere degli anni il loro valore aumenta sempre di più e i collezionisti ne sono sempre a caccia. Leitaliane rare Sono ben due leitaliane che potrebbero farti diventare ricco. Parliamo della moneta da 1 centesimo diffusa nel 2002 e con un valore attuale di circa 6 mila euro. La loro grandezza tra l’altro è molto simile a quella da 2 centesimi, attualmente in circolazione. A ...