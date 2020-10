Acqua sulla Luna | lo certificano due studi su Nature Astronomy

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La svolta per le future missioni umane arriva da duepubblicatirivista. Il primo, coordinato dalla Nasa, dimostra la scoperta inequivocabile della firma della molecola di(H2O), rilevata per la prima voltadal telescopio volante Sofia

SkyTG24 : L'annuncio storico della #Nasa: l’#acqua sulla #Luna c'è ed è più accessibile del previsto ?? - andreabettini : Ecco l'annuncio della NASA: confermata la presenza di acqua sulla Luna - riccardo_fra : La scoperta della presenza di acqua sulla superficie illuminata della #Luna da parte della #Nasa è di grande rileva… - _SofiaL7_ : RT @perchetendenza: #NASA: Perché ha confermato che sulla Luna c'è acqua e potrebbe essere più accessibile del previsto: il telescopio vola… - ArenaRosario : RT @SkyTG24: L'annuncio storico della #Nasa: l’#acqua sulla #Luna c'è ed è più accessibile del previsto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Acqua sulla

Casette dell’acqua restano aperte: “Chiaro è che si sì dovessero ... e le iniziative organizzate in città saltano fino al 23 novembre. Ancora incognita sul Natale. “Vorremo fare comunque qualcosa, non ...Al via Let’s Green!, il concorso aperto fino al 30 novembre da Gruppo CAP per cittadini, associazioni e scuole: si vincono premi e il titolo di Comune più green. Se abbiamo comportamenti sostenibili, ...