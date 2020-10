Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 25 OTTOBREORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAAD ECCEZIONE DI CODE A CAUSA DI INCIDENTE SU VIA PONTINA AL TEZZA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONESI RALLENTA ANCHE SU VIA FLAMINIA TRA VIA TIBERINA E IL CIMITERO DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E SU VIA APPIA ALTEZZA ITRI TRA VIA ACQUACHIARA E VIA DEI LATINI NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI A ZAGAROLO, PRIMI RALLENTAMENTI A SU VIA VALLE DEL FORMALE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DEL CENTRO CITTADINO IN CENTRO AATTIVA LA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI,DEVIATE DIVERSE LINEE DI BUS DI ZONA TRA ...