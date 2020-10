Ultime Notizie Roma del 25-10-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure anti covid tranquilla chiusura 18 di tutti i ristoranti bar gelaterie Ma si apprende che il governo starebbe accelerando sulle misure di ristoro da 1,5 2000 le categorie più toccate dalla stretta un consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore il dpcm sarà in vigore da domani il 24 novembre le regioni chiedono di prorogare la chiusura dei locali alle 23 previsto anche lo stop a palestre piscine teatri cinema impianti sciistici e sale giochi stabile intanto l’aumento dei contagi in Italia altri 19644 ieri su 177-179 tamponi gomma dei decessi 151 in Veneto i positivi sono quasi 1500 e la situazione in Europa e critica Sono 11176 casaFermati di covid in ...