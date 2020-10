Scordiamoci le auto a idrogeno (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono meno convenienti di quelle elettriche; aspettatevi però di vedere il gas usato per muovere aeroplani e grandi navi, e magari anche per scaldare case e uffici, tra qualche anno Leggi su ilpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono meno convenienti di quelle elettriche; aspettatevi però di vedere il gas usato per muovere aeroplani e grandi navi, e magari anche per scaldare case e uffici, tra qualche anno

Daniele_V94 : RT @ilpost: Scordiamoci le auto a idrogeno - GHERARDIMAURO1 : RT @ilpost: Scordiamoci le auto a idrogeno - ilpost : Scordiamoci le auto a idrogeno - AlessioSarnelli : In sintesi: Scordiamoci il picco d'ormone in auto. Fuitina in un B&B? Manco per il cavolo. Niente petting e guai a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scordiamoci auto LG e Hyundai pensano all'auto elettrica con i comfort di una casa, OLED 77" compreso HDmotori