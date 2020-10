Ristoranti e bar, chiusura alle 18 Su Affari l'ultima bozza del Dpcm (Di domenica 25 ottobre 2020) Resta la misura che obbliga la chiusura di Ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle ore 18 nei giorni feriali. Al termine della riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione e il ministro Francesco Boccia il governo, a quanto si apprende, non cambia linea su una... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 25 ottobre 2020) Resta la misura che obbliga ladi, bar, gelaterie e pasticcerieore 18 nei giorni feriali. Al termine della riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione e il ministro Francesco Boccia il governo, a quanto si apprende, non cambia linea su una... Segui sutaliani.it

BrunoVespa : Se bar e ristoranti non rispettano le distanze,vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti e limitarne… - matteosalvinimi : Bruno Vespa: 'Se bar e ristoranti non rispettano le distanze, vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramen… - AnnalisaChirico : Ma bar e ristoranti dovrebbero chiudere alle 18 perché la sera il virus è più incazzato? Convivere con COVID-19 nn… - lori_gianna : RT @matteosalvinimi: Bruno Vespa: 'Se bar e ristoranti non rispettano le distanze, vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti… - Sicilianodoc7 : RT @matteosalvinimi: Bruno Vespa: 'Se bar e ristoranti non rispettano le distanze, vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti… -