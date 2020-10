PlayStation 5 e Xbox Series X, prenotazioni cancellate in America, a rischio il Day One di molti fan? (Di domenica 25 ottobre 2020) In queste ultime ore, diversi utenti Americani stanno segnalando la cancellazione dei propri pre-ordini per le console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X. A quanto pare, molti di loro avrebbero ricevuto delle email dove venivano avvisati della cancellazione da popolari siti e negozi retail come GameStop e Target.Una di queste mail, condivisa pubblicamente su Twitter da un fan Xbox, cita un non meglio identificato "errore dovuto all'URL del sito GameStop" come causa della cancellazione della prenotazione. Decisamente più chiara e concisa la risposta del negozio Target, il quale, rispondendo ad un utente che aveva appena "perduto" la sua PS5 Digital Edition, ha sostenuto che erano stati ricevuti troppi pre-order e che non erano in grado di ... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 ottobre 2020) In queste ultime ore, diversi utentini stanno segnalando la cancellazione dei propri pre-ordini per le console di nuova generazione,5 eX. A quanto pare,di loro avrebbero ricevuto delle email dove venivano avvisati della cancellazione da popolari siti e negozi retail come GameStop e Target.Una di queste mail, condivisa pubblicamente su Twitter da un, cita un non meglio identificato "errore dovuto all'URL del sito GameStop" come causa della cancellazione della prenotazione. Decisamente più chiara e concisa la risposta del negozio Target, il quale, rispondendo ad un utente che aveva appena "perduto" la sua PS5 Digital Edition, ha sostenuto che erano stati ricevuti troppi pre-order e che non erano in grado di ...

