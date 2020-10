Nuovo Dpcm, parla Conte: “Scongiurare un secondo lockdown. Rispettare le regole per un Natale sereno” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa in merito il Dpcm che entrerà in vigore a partire da stanotte. LEGGI ANCHE => Nuovo Dpcm, Conte ha firmato in nottata. Bar e ristoranti chiudono alle 18, stop a cinema e teatri Introducendo le nuove misure (che vi abbiamo già accennato e che potete … L'articolo Nuovo Dpcm, parla Conte: “Scongiurare un secondo lockdown. Rispettare le regole per un Natale sereno” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppehato in conferenza stampa in merito ilche entrerà in vigore a partire da stanotte. LEGGI ANCHE =>ha firmato in nottata. Bar e ristoranti chiudono alle 18, stop a cinema e teatri Introducendo le nuove misure (che vi abbiamo già accennato e che potete … L'articolo: “Scongiurare unleper unsereno” NewNotizie.it.

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - radiosintony : Nuovo Dpcm: “Stress su sistema sanitario preoccupante. Rispettare norme ora per un natale sereno.' - melo_drammatico : quindi col nuovo dpcm i party sono over party -