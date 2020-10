Nuovo Dpcm, Conte firma nella notte. Locali chiusi alle 18 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il Nuovo Dpcm. Entra così in vigore la stretta su bar, ristoranti, palestre e teatri per contrastare la diffusione dei contagi da Coronavirus. Leggi su quotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppehatoil. Entra così in vigore la stretta su bar, ristoranti, palestre e teatri per contrastare la diffusione dei contagi da Coronavirus.

