Nuovo DPCM: commenti, reazioni e proteste, insorgono i presidi (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Nuovo DPCM firmato da Giuseppe Conte e valido dal 26 ottobre al 24 novembre ha innescato una serie di reazioni sia dal mondo della politica, sia da quello produttivo. La maggioranza, ovviamente, difende le proprie scelte, trincerandosi dietro il parere del Comitato tecnico scientifico e promettendo comunque ristoro a quelle attività che subiranno danni. Con una nota, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio annuncia: "Dopo lo shock serve subito un ristoro per il sistema fieristico. E il fondo perduto è la migliore soluzione. Il governo deve dare risposte immediate al nostro tessuto produttivo e fieristico". Crimi: "Misure causate da chi ha sottovalutato il virus" Vito Crimi, reggente del Movimento 5 Stelle, ribadisce che le scelte del governo siano state dolorose, ma indispensabili per contenere ...

