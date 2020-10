Nuovo Dpcm, chiusure: l’appello di estetisti e parrucchieri (Di domenica 25 ottobre 2020) "Occorre assolutamente evitare una nuova chiusura per parrucchieri e centri estetici. Nuove restrizioni rischiano di compromettere le imprese e acuire ancora di più il fenomeno dell'abusivismo". L'appello arriva da Antonio Giordano, presidente Fenimprese. "Ricordo - aggiunge - che proprio l'abusivismo è un fenomeno in continua espansione, nei settori del servizio alla persona. (Continua..) Il dilagare del fenomeno mette a repentaglio la salute dei cittadini e la tenuta degli operatori che rispettano le regole, tanto più in questa fase di emergenza sanitaria nell’assicurare l’osservanza dei protocolli. Dobbiamo evitare una seconda chiusura delle imprese del settore che dimostrano, quotidianamente, di operare con il massimo rispetto e rigore delle norme e dei protocolli di sicurezza. (Continua..) Centri ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 ottobre 2020) "Occorre assolutamente evitare una nuova chiusura pere centri estetici. Nuove restrizioni rischiano di compromettere le imprese e acuire ancora di più il fenomeno dell'abusivismo". L'appello arriva da Antonio Giordano, presidente Fenimprese. "Ricordo - aggiunge - che proprio l'abusivismo è un fenomeno in continua espansione, nei settori del servizio alla persona. (Continua..) Il dilagare del fenomeno mette a repentaglio la salute dei cittadini e la tenuta degli operatori che rispettano le regole, tanto più in questa fase di emergenza sanitaria nell’assicurare l’osservanza dei protocolli. Dobbiamo evitare una seconda chiusura delle imprese del settore che dimostrano, quotidianamente, di operare con il massimo rispetto e rigore delle norme e dei protocolli di sicurezza. (Continua..) Centri ...

