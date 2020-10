“Non sono riuscita a dirgli addio”. Matilde Brandi crolla in diretta: la showgirl in lacrime da Silvia Toffanin (Di domenica 25 ottobre 2020) Puntata molto dura per Matilde Brandi. Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl si è lasciata andare a una dolorosa confessione. Prima però ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello e di come il fidanzato Marco non volesse partecipasse al reality. Reality che le ha lasciato un po’ di amaro in bocca. «Mi dispiace perché ho lasciato dei ragazzi meravigliosi. Dovevo trattenermi di più. Trovo delle situazioni in quella casa che non sono molto chiare e limpide». E si sbilancia: «Maria Teresa Ruta ha scritto proprio un bellissimo copione. Io credo che le grandi strateghe siano Stefania Olando, Gwenda e Maria Teresa. Forse gli altri stanno capendo ora che non vogliono fare la fine di Matilde». Poi è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Puntata molto dura per. Ospite di, lasi è lasciata andare a una dolorosa confessione. Prima però ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello e di come il fidanzato Marco non volesse partecipasse al reality. Reality che le ha lasciato un po’ di amaro in bocca. «Mi dispiace perché ho lasciato dei ragazzi meravigliosi. Dovevo trattenermi di più. Trovo delle situazioni in quella casa che nonmolto chiare e limpide». E si sbilancia: «Maria Teresa Ruta ha scritto proprio un bellissimo copione. Io credo che le grandi strateghe siano Stefania Olando, Gwenda e Maria Teresa. Forse gli altri stanno capendo ora che non vogliono fare la fine di». Poi è ...

