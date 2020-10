Moto3, GP Teruel 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti, vince Masia (Di domenica 25 ottobre 2020) Jaume Masia vince il Gran Premio di Teruel di Moto3. Il dodicesimo appuntamento stagionale vede trionfare il pilota spagnolo in sella alla Honda, che fa doppietta piazzandosi davanti a Ayumu Sasaki e a Kaito Toba, i quali completano il podio. In top-10 tra gli italiani ci sono Celestino Vietti (quinto), e Tony Arbolino (decimo). In ottica classifica, Celestino Vietti riesce a limitare i danni e perde appena due punti dal leader Arenas, che spreca e chiude quarto. Di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica piloti aggiornata. ordine DI arrivo GRAN PREMIO DI Teruel 2020 1 Masia 2 Sasaki 3 Toba 4 Arenas 5 Vietti 6 McPhee 7 Oncu 8 Binder 9 ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Jaumeil Gran Premio didi. Il dodicesimo appuntamento stagionale vede trionfare il pilota spagnolo in sella alla Honda, che fa doppietta piazzandosi davanti a Ayumu Sasaki e a Kaito Toba, i quali completano il podio. In top-10 tra gli italiani ci sono Celestino Vietti (quinto), e Tony Arbolino (decimo). In ottica, Celestino Vietti riesce a limitare i danni e perde appena due punti dal leader Arenas, che spreca e chiude quarto. Di seguito l’d’e laaggiornata.DIGRAN PREMIO DI2 Sasaki 3 Toba 4 Arenas 5 Vietti 6 McPhee 7 Oncu 8 Binder 9 ...

alisjasem1 : RT @SkyRacingTeam: ? I motori salgono di giri, le ruote fumano! Parte il Gran Premio de Teruel della #Moto3. ?? ?? In bocca al lupo #Celestin… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Teruel 2020 in DIRETTA: Arenas tiene la vetta davanti a Binder Toba e Vietti Arbolino 7° - #Moto3… - SkyRacingTeam : ? I motori salgono di giri, le ruote fumano! Parte il Gran Premio de Teruel della #Moto3. ?? ?? In bocca al lupo… - OA_Sport : LIVE #Moto3, #TeruelGP 2020 in DIRETTA:alle 11.20 la gara, gli italiani sfidano #Arenas e #Ogura! #AlcanizGP… - sportli26181512 : Moto2 e Moto3, la diretta del GP di Teruel di Aragon: Archiviati i warm up, la Moto3 apre il programma delle gare a… -