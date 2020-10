Mezzanotte a Roma: fuochi d’artificio e parte la guerriglia, VIDEO (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma come Napoli: allo scoccare della Mezzanotte scoppiano i fuochi d’artificio e inizia la guerriglia contro polizia e lockdown. scontri a Roma, fonte mediasetC’era da aspettarselo: dopo la guerriglia di Napoli che ha protestato contro il coprifuoco, c’era il rischio che anche altre città avrebbero presto emulato i campani scendendo in piazza proprio nell’ora di inizio del mini lockdown notturno. E Roma lo ha fatto in modo eclatante. Ad iniziare le ‘danze’ i fuochi d’artificio in piazza del Popolo. Nemmeno il tempo di vedere il cielo colorarsi che un gruppo di almeno trecento facinorosi ha messo a fuoco e fiamme tutta la zona. La Polizia era già sul posto e ha iniziato le ... Leggi su chenews (Di domenica 25 ottobre 2020)come Napoli: allo scoccare dellascoppiano id’artificio e inizia lacontro polizia e lockdown. scontri a, fonte mediasetC’era da aspettarselo: dopo ladi Napoli che ha protestato contro il coprifuoco, c’era il rischio che anche altre città avrebbero presto emulato i campani scendendo in piazza proprio nell’ora di inizio del mini lockdown notturno. Elo ha fatto in modo eclatante. Ad iniziare le ‘danze’ id’artificio in piazza del Popolo. Nemmeno il tempo di vedere il cielo colorarsi che un gruppo di almeno trecento facinorosi ha messo a fuoco e fiamme tutta la zona. La Polizia era già sul posto e ha iniziato le ...

