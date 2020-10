LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: Leclerc ci prova per il podio, Hamilton allunga su Bottas (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50/66 Leclerc procede su buoni tempi ma Verstappen rimane avanti per 15.1 secondi. Il monegasco sembra destinato al quarto posto… 50/66 1:19.921!! Hamilton toglie il record a Bottas a sua volta per un millesimo! 49/66 Intanto clamoroso tempo per il pit-stop di Albon! 1.8 secondi!! Record assoluto!! 49/66 Botta risponde!! 1:19.922 nuovo record per un millesimo!! Incredibile l’andamento del finlandese… 48/66 Leclerc continua a far segnare ottimi crono, ma Verstappen vola letteralmente e allunga a 13.7, il podio rimane davvero lontano… Hamilton 1.19.923!!!!!! VOLAAAAAAAAAAAAAA 47/66 1:20.366 per Hamilton!! Un record dietro l’altro per ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50/66procede su buoni tempi ma Verstappen rimane avanti per 15.1 secondi. Il monegasco sembra destinato al quarto posto… 50/66 1:19.921!!toglie il record aa sua volta per un millesimo! 49/66 Intanto clamoroso tempo per il pit-stop di Albon! 1.8 secondi!! Record assoluto!! 49/66 Botta risponde!! 1:19.922 nuovo record per un millesimo!! Incredibile l’andamento del finlandese… 48/66continua a far segnare ottimi crono, ma Verstappen vola letteralmente ea 13.7, ilrimane davvero lontano…1.19.923!!!!!! VOLAAAAAAAAAAAAAA 47/66 1:20.366 per!! Un record dietro l’altro per ...

