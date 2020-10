L’infettivologo Bassetti | “Mi hanno insultato dicendo che bisognava terrorizzare la gente | ora è accaduto quello che temevo”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 25 ottobre 2020) “Oggi cito un mio articolo del 27 agosto 2020 su un giornale nazionale. ‘Siamo perfettamente organizzati per trattare tutti i ricoverati al meglio. Occorre spiegare allache il Covid è oggi una malattia più gestibile per la quale abbiamo imparato molto. Bisognerebbe sviluppare protocolli di trattamento domiciliare e stabilire i criteri unici su tutto il territorio nazionale per il ricovero in ospedale. La maggioranza dei casi dovrebbero essere gestiti al di fuori degli ospedali. Invito tutti a rispettare il sistema sanitario nei prossimi mesi. Se avete dei sintomi bisogna rimanere a casa e non andare in ospedale’. Eravamo ad agosto. Ho continuato a ripeterlo per tre mesi“: è quanto dichiara, in un post su Facebook, Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale ...