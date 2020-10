Juventus, Arthur: «Meritavamo di più» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Arthur ha detto la sua dopo il pareggio della Juventus contro l’Hellas Verona Il pareggio tra Juventus e Verona ha deluso un po’ l’ambiente bianconero, che però ha voglia di tornare a vincere. Arthur, dopo il match, ha commentato il risultato sui social. «Grande impegno di squadra stasera. Meritavamo di più, ma continuiamo a lavorare sodo» ha commentato il centrocampista brasiliano. Big team effort tonight. We deserved more but let’s keep working hard. ⚫️⚪️ #ForzaJuve pic.twitter.com/FZ1jLs4d4j — Arthur Melo (@Arthurhromelo) October 25, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020)ha detto la sua dopo il pareggio dellacontro l’Hellas Verona Il pareggio trae Verona ha deluso un po’ l’ambiente bianconero, che però ha voglia di tornare a vincere., dopo il match, ha commentato il risultato sui social. «Grande impegno di squadra stasera.di più, ma continuiamo a lavorare sodo» ha commentato il centrocampista brasiliano. Big team effort tonight. We deserved more but let’s keep working hard. ⚫️⚪️ #ForzaJuve pic.twitter.com/FZ1jLs4d4j —Melo (@hromelo) October 25, 2020 Leggi su Calcionews24.com

