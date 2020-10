Juve, torna McKennie: è tra i convocati per la gara con il Verona (Di domenica 25 ottobre 2020) TORINO - Andrea Pirlo , allenatore della Juventus , ha diramato la lista delle convocazioni per la gara di stasera contro il Verona . Assenti o squalificato Chiesa , oltre a Cristiano Ronaldo , ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) TORINO - Andrea Pirlo , allenatore dellantus , ha diramato la lista delle convocazioni per ladi stasera contro il. Assenti o squalificato Chiesa , oltre a Cristiano Ronaldo , ...

forumJuventus : ?? Juve, rifinitura vigilia #UCL ? Ramsey torna in gruppo ?? Si rivede anche De Ligt ?? - sportli26181512 : Juve, torna McKennie: è tra i convocati per la gara con il Verona: Sono 21 i giocatori chiamati dal tecnico biancon… - enricofrasca3 : RT @forumJuventus: ?? I convocati per #JuveVerona ? Torna a disposizione McKennie ?? Out Chiesa squalificato ?? - forumJuventus : ?? I convocati per #JuveVerona ? Torna a disposizione McKennie ?? Out Chiesa squalificato ?? - sportli26181512 : Convocati Juve: torna McKennie, out Chiellini: La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la...… -