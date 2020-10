In arrivo 13 nuovi cardinali: ecco chi sono (Di domenica 25 ottobre 2020) “Alla vigilia della prima domenica d’Avvento, terrò un Concistoro per la creazione di tredici nuovi cardinali”. Ad annunciarlo il Papa all’Angelus. Tra i tredici nuovi cardinali che saranno creati il 28 novembre prossimo ci sono anche italiani: mons. Marcello Semeraro, mons. Paolo Lojudice e il francescano padre Mauro Gambetti. Mons. Marcello Semeraro, dalla diocesi di Albano, è stato da poco nominato Prefetto della Congregazione delle cause dei santi (al posto di Angelo Becciu). Mons. Paolo Lojudice è l’arcivescovo di Siena, mentre padre Mauro Gambetti è il Custode del Sacro Convento di Assisi. Vengono poi uniti al collegio cardinalizio, non elettori per motivi di età, mons. Silvano Tomasi, diplomatico ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 ottobre 2020) “Alla vigilia della prima domenica d’Avvento, terrò un Concistoro per la creazione di tredici”. Ad annunciarlo il Papa all’Angelus. Tra i trediciche saranno creati il 28 novembre prossimo cianche italiani: mons. Marcello Semeraro, mons. Paolo Lojudice e il francescano padre Mauro Gambetti. Mons. Marcello Semeraro, dalla diocesi di Albano, è stato da poco nominato Prefetto della Congregazione delle cause dei santi (al posto di Angelo Becciu). Mons. Paolo Lojudice è l’arcivescovo di Siena, mentre padre Mauro Gambetti è il Custode del Sacro Convento di Assisi. Vengono poi uniti al collegiozio, non elettori per motivi di età, mons. Silvano Tomasi, diplomatico ...

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuovi Rifiuti, in arrivo i nuovi mezzi per il porta a porta. Bellini: “Un passaggio importante” LatinaToday Dpcm, Conte: “Non è coprifuoco, vogliamo evitare un nuovo lockdown”

Dopo aver trasmesso il nuovo dpcm, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ... Conte si è poi soffermato sulle categorie più penalizzate: “I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei ...

Conte annuncia nuovi indennizzi dopo Dpcm: “In arrivo sul conto corrente da Agenzia delle Entrate”

I nuovi indennizzi sono tutti aggiuntivi a quelli già in vigore e confidiamo di andare in Gazzetta Ufficiale già martedì. Vediamo se il Cdm sarà lunedì o martedì". Non solo. "Arriveranno nuovi ...

