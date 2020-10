Gf Vip, Elisabetta Gregoraci non si tira indietro agli abbracci di Pierpaolo Pretelli ma... E lui reagisce così (Di domenica 25 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci cerca di chiarire a Pierpaolo Pretelli le sue ragioni ma il modello non si arrende e insiste. Vuole sapere se c'è qualcuno che l'aspetta fuori dalla Casa. Non solo. L'atmosfera ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020)cerca di chiarire ale sue ragioni ma il modello non si arrende e insiste. Vuole sapere se c'è qualcuno che l'aspetta fuori dalla Casa. Non solo. L'atmosfera ...

blogtivvu : “Nathan Falco non voleva che andassi al #GFVip”, Elisabetta Gregoraci svela un retroscena (VIDEO) - infoitcultura : GF Vip, Elisabetta Gregoraci confessa: “Penso a un uomo fuori” - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, pubblico chiede la squalifica dal Gf Vip: cosa ha combinato - infoitcultura : Gf Vip, Elisabetta Gregoraci non si tira indietro agli abbracci di Pierpaolo Pretelli. E lui reagisce così - Notiziedi_it : GF Vip, Elisabetta Gregoraci si commuove per il figlio Nathan -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta Il ballo tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci - Mediaset Play Grande Fratello “Nathan Falco non voleva che andassi al Grande Fratello Vip”, Elisabetta Gregoraci svela un retroscena (VIDEO)

Queste le parole di Elisabetta Gregoraci in un momento di confidenze con Stefania Orlando. La showgirl ha confidato di avere rischiato di non partecipare: Quando gli ho detto del Grande Fratello Vip… ...

Elisabetta Gregoraci a letto con Petrelli viola le regole: il web chiede la squalifica

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”. Grande Fratello Vip, le ragazze nella notte si… Leggi ...

Queste le parole di Elisabetta Gregoraci in un momento di confidenze con Stefania Orlando. La showgirl ha confidato di avere rischiato di non partecipare: Quando gli ho detto del Grande Fratello Vip… ...TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”. Grande Fratello Vip, le ragazze nella notte si… Leggi ...